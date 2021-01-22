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Москва

В Кремле приветствовали предложение США по продлению СНВ-3 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 1 час назад
В Кремле поприветствовали предложение США по продлению СНВ-3
Фото: ТАСС
Москва приветствует политическую волю Вашингтона по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но все зависит от деталей этого предложения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия выступает за сохранение СНВ-3 и за продление этого договора с тем, чтобы получить определенный лаг по времени для проведения соответствующих переговоров, контактов. Мы можем только приветствовать саму политическую волю на продление этого документа, но все зависит от деталей этого предложения, которые еще предстоит изучить», — сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.
Перед этим Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов».
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Комментарии 1
Политика , Дмитрий Песков , Администрация США , ИТАР-ТАСС , США
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