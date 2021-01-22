В Кремле поприветствовали предложение США по продлению СНВ-3

«Россия выступает за сохранение СНВ-3 и за продление этого договора с тем, чтобы получить определенный лаг по времени для проведения соответствующих переговоров, контактов. Мы можем только приветствовать саму политическую волю на продление этого документа, но все зависит от деталей этого предложения, которые еще предстоит изучить», — сказал представитель Кремля, передает ТАСС.