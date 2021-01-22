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Осенью прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству ликвидировать Федеральные агентства связи и печати, которые входят в структуру Минцифры РФ. В итоге министерство станет правопреемником упраздненных ведомств. Известно, что процесс ликвидации федеральных агентств должен быть завершен до конца июня текущего года.

Также в указе премьера говорится об увольнении заместителя председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Юрия Нечепоренко. Чиновник освободил должность по собственному желанию.

В ноябре прошлого года, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергея Смирнова , который занимал свой пост с 2003 года.