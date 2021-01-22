Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности главу Федерального агентства связи Олега Духовницкого, сообщает ТАСС. Само ведомство в ближайшее время будет упразднено.
Осенью прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству ликвидировать Федеральные агентства связи и печати, которые входят в структуру Минцифры РФ. В итоге министерство станет правопреемником упраздненных ведомств. Известно, что процесс ликвидации федеральных агентств должен быть завершен до конца июня текущего года.
Также в указе премьера говорится об увольнении заместителя председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Юрия Нечепоренко. Чиновник освободил должность по собственному желанию.
В ноябре прошлого года, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергея Смирнова, который занимал свой пост с 2003 года.
Журналисты отмечают, что впервые об отставке Смирнова в ФСБ заговорили после скандального ареста в 2019 году полковников контрразведки Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева, которых обвинили в вымогательстве взяток, крышевании предпринимателей, организации отмывания денег, ликвидации и силовом захвате банков, а также возбуждении заказных уголовных дел. Двое из них находились в непосредственном подчинении первого замдиректора ФСБ. Однако Смирнов остался на своем посту. В итоге силовик сложил полномочия по выслуге лет.