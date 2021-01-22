Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Мишустин уволил главу Россвязи 

Павел Тиунов 34 минуты назад
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности главу Федерального агентства связи Олега Духовницкого, сообщает ТАСС. Само ведомство в ближайшее время будет упразднено.
Осенью прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству ликвидировать Федеральные агентства связи и печати, которые входят в структуру Минцифры РФ. В итоге министерство станет правопреемником упраздненных ведомств. Известно, что процесс ликвидации федеральных агентств должен быть завершен до конца июня текущего года.
Также в указе премьера говорится об увольнении заместителя председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Юрия Нечепоренко. Чиновник освободил должность по собственному желанию.
В ноябре прошлого года, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергея Смирнова, который занимал свой пост с 2003 года.
Журналисты отмечают, что впервые об отставке Смирнова в ФСБ заговорили после скандального ареста в 2019 году полковников контрразведки Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева, которых обвинили в вымогательстве взяток, крышевании предпринимателей, организации отмывания денег, ликвидации и силовом захвате банков, а также возбуждении заказных уголовных дел. Двое из них находились в непосредственном подчинении первого замдиректора ФСБ. Однако Смирнов остался на своем посту. В итоге силовик сложил полномочия по выслуге лет.
Комментарии
Политика , Видео , Андрей Васильев , Дмитрий Фролов , Кирилл Черкалин , Сергей Смирнов , Михаил Мишустин , Владимир Путин , ФСБ , Россвязь , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
01:03
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
Происшествия
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
Все проекты Илона Маска показали на видео
12:21
Все проекты Илона Маска показали на видео
В мире
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
00:55
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
Происшествия
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
00:38
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
Происшествия
Видео с Шварценеггером, прививающимся от COVID-19
00:54
Видео с Шварценеггером, прививающимся от COVID-19
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение