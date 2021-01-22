Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что газопровод "Северный поток — 2 " обязательно будет достроен. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он добавил, что существуют риски увеличения сроков реализации проекта. Реализация проекта "Северный поток — 2" была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что "Северный поток — 2" будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.