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В Госдуме заявили о намерении обязательно достроить «Северный поток — 2 » 

Газета.Ru и ещё 5 2 часа назад
В Госдуме заявили о намерении достроить «Северный поток — 2 »
Фото: ТАСС
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что газопровод "Северный поток — 2 " обязательно будет достроен. Об этом сообщает ТАСС.
При этом он добавил, что существуют риски увеличения сроков реализации проекта. Реализация проекта "Северный поток — 2" была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что "Северный поток — 2" будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Ранее компания "Газпром" сообщила, что намерена достроить "Северный поток — 2" несмотря на сильное санкционное давление на проект.
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Политика , Павел Завальный , Владимир Путин , Газпром , Госдума , Москва , США
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