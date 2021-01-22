Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

В Совфеде положительно оценили планы США продлить ДСНВ 

Газета.Ru 45 минут назад
В Совфеде положительно оценили планы США продлить ДСНВ
Фото: РИА Новости
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия и США могут успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) до истечения срока его действия. Об этом пишет РИА "Новости".
Он пояснил, что даже в случае его "только дипломатического" оформления оно может действовать на временной основе до ратификации.
По его словам, это допускает российский закон о международных договорах. Косачев также назвал новость о положительном отношении американского лидера Джозефа Байдена к продлению договора отличной.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что администрация Байдена выступает за продление ДСНВ на максимальный предусмотренный соглашением срок в пять лет. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
Газета.Ru: последние новости
Албания высылает российского дипломата из-за нарушения мер по коронавирусу Албания высылает российского дипломата из-за нарушения мер по коронавирусу Путин назначил Бабича замглавы федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Путин назначил Бабича замглавы федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Зюганов привился от коронавируса Зюганов привился от коронавируса
Комментарии
Политика , Джозеф Байден , Константин Косачев , Совет Федерации , Администрация США , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
Все проекты Илона Маска показали на видео
12:21
Все проекты Илона Маска показали на видео
В мире
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
00:55
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
Происшествия
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
00:38
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
Происшествия
Видео с Шварценеггером, прививающимся от COVID-19
00:54
Видео с Шварценеггером, прививающимся от COVID-19
Шоу-бизнес
Видео с интересными фактами про Джо Байдена
04:06
Видео с интересными фактами про Джо Байдена
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение