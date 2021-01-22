В Совфеде положительно оценили планы США продлить ДСНВ 

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия США могут успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) до истечения срока его действия. Об этом пишет РИА "Новости".

Он пояснил, что даже в случае его "только дипломатического" оформления оно может действовать на временной основе до ратификации.

По его словам, это допускает российский закон о международных договорах. Косачев также назвал новость о положительном отношении американского лидера Джозефа Байдена к продлению договора отличной.