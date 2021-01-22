В Совфеде положительно оценили планы США продлить ДСНВ 

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия и США могут успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) до истечения срока его действия. Об этом пишет РИА "Новости".
Он пояснил, что даже в случае его "только дипломатического" оформления оно может действовать на временной основе до ратификации.
По его словам, это допускает российский закон о международных договорах. Косачев также назвал новость о положительном отношении американского лидера Джозефа Байдена к продлению договора отличной.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что администрация Байдена выступает за продление ДСНВ на максимальный предусмотренный соглашением срок в пять лет. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.