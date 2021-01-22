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Москва

Мишустин освободил от должности главу Россвязи 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил с поста главы Федерального агентства связи Олега Духовницкого в связи с упразднением этого ведомства. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении деятельности Россвязи и Роспечати, которые подведомственны Минцифры, в конце ноября 2020 года. Функции ведомств перейдут в Минцифры.
Путин упразднил своим указом Роспечать и Россвязь Премьер-министр поручил завершить процесс упразднения ведомства до 30 июня 2021 года.
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Политика , Видео , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Россвязь , Роспечать
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