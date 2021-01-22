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Видео с интересными фактами про Джо Байдена 

Вадим Дроздов 1 час назад
20 января состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена. Основные факты из жизни политика собрал один из телеканалов в коротком видео.
Байден родился 20 ноября 1942 года. Он самый возрастной президент в истории США. Родители Байдена — выходцы из Северной Ирландии. Байден станет вторым президентом-католиком в Америке после Джона Кеннеди: большинство христианского населения в США — протестанты.
Политическая карьера Байдена развивалась довольно стремительно. Уже в 1972 году он избрался в Сенат США. На тот момент ему было всего 29 лет — он стал пятым среди самых молодых сенаторов в истории страны.
Политика , Видео , Джозеф Байден , Джон Кеннеди , Сенат США
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