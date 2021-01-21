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В Госдуме оценили призывы Европарламента блокировать «Северный поток — 2» 

Российская Газета и ещё 3 2 часа назад
В Госдуме ответили на призывы Европарламента блокировать «Северный поток — 2»
Фото: ТАСС
Резолюция Европарламента с призывами блокировать строительство газопровода "Северный поток 2" из-за ареста блогера Алексея Навального является попыткой давления на российское правосудие, однако на деле это "выстрел вхолостую". Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Европарламент потребовал остановить «Северный поток — 2» из-за Навального
Европарламент в принятой сегодня резолюции призвал Совет ЕС ввести санкции против российского бизнеса и ближайшего окружения президента России — в частности, заморозить их активы в Евросоюзе, ввести запрет на поездки во входящие в него страны. Это должно коснуться и родственников таких лиц. Кроме того, парламентарии призвали немедленно остановить реализацию проекта "Северный поток — 2".
Это форма вмешательства и давления на правосудие, заявил Слуцкий журналистам. Он заметил, что тон резолюции полностью игнорирует логику правовых действий.

— Мы уже не удивляемся антироссийской ангажированности и предсказуемости европарламентариев, — отметил глава комитета. — Их позиция — звено в цепи большой провокации, где западные стратеги играют Навальным как пешкой.

При этом Слуцкий напомнил, что подобные резолюции носят рекомендательный характер. Цель таких решений — "поддержание русофобского фона по отвлечению внимания от проблем с состоянием демократических свобод в собственных странах".

— И судя по высказываниям канцлера ФРГ Ангелы Меркель, никто не собирается бежать и останавливать из-за Навального "Северный поток — 2", — добавил политик. — Так что выстрел, как всегда, громкий, но вхолостую.

Слуцкий также отметил, что принятая резолюция является ярким примером двойных стандартов, к осуждению которых накануне призывала Госдума в специальном заявлении.
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Политика , Алексей Навальный , Леонид Слуцкий , ЕС , Европарламент , Комитет госдумы по международным делам , Совет Европы , Госдума
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