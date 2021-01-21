Европарламент в принятой сегодня резолюции призвал Совет ЕС ввести санкции против российского бизнеса и ближайшего окружения президента России — в частности, заморозить их активы в Евросоюзе , ввести запрет на поездки во входящие в него страны. Это должно коснуться и родственников таких лиц. Кроме того, парламентарии призвали немедленно остановить реализацию проекта "Северный поток — 2".

Это форма вмешательства и давления на правосудие, заявил Слуцкий журналистам. Он заметил, что тон резолюции полностью игнорирует логику правовых действий.

— Мы уже не удивляемся антироссийской ангажированности и предсказуемости европарламентариев, — отметил глава комитета. — Их позиция — звено в цепи большой провокации, где западные стратеги играют Навальным как пешкой.

При этом Слуцкий напомнил, что подобные резолюции носят рекомендательный характер. Цель таких решений — "поддержание русофобского фона по отвлечению внимания от проблем с состоянием демократических свобод в собственных странах".

— И судя по высказываниям канцлера ФРГ Ангелы Меркель, никто не собирается бежать и останавливать из-за Навального "Северный поток — 2", — добавил политик. — Так что выстрел, как всегда, громкий, но вхолостую.