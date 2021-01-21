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Кадыров призвал ООН и ОБСЕ выдать Ахмеда Закаева 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Кадыров призвал ООН и ОБСЕ выдать Ахмеда Закаева
Фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ООН, ОБСЕ и другие международные организации выдать проживающего в Европе эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, чтобы предать правосудию.

"Ахмед Закаев поддерживает "Иблисское государство"*… Он поддерживает "Имарат Кавказ"*, которые подчинились "Иблисскому государству"*. Я обращаюсь к Совету безопасности ООН, ОБСЕ и другим организациям, это террорист номер один. Выдайте нам… мы будем судить его по всей строгости закона", — заявил Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram.

Предполагается, что Закаев с 1995 по 2000 год принимал активное участие в организации на территории РФ вооруженных групп, одну из которых, численностью до 1,5 тысячи человек, возглавлял лично. В 2003 году британский суд после многомесячного рассмотрения запроса Генпрокуратуры РФ отказал в экстрадиции Закаева, а вскоре ему был предоставлен статус беженца и вид на жительство в Великобритании.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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Комментарии 1
Политика , Рамзан Кадыров , Ахмед Закаев , Имарат Кавказ , ОБСЕ , Совбез ООН , Генпрокуратура РФ , ООН , Великобритания
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