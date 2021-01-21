Кадыров призвал ООН и ОБСЕ выдать Ахмеда Закаева 

"Ахмед Закаев поддерживает "Иблисское государство"*… Он поддерживает "Имарат Кавказ"*, которые подчинились "Иблисскому государству"*. Я обращаюсь к Совету безопасности ООН, ОБСЕ и другим организациям, это террорист номер один. Выдайте нам… мы будем судить его по всей строгости закона", — заявил Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram.