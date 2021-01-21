Кадыров призвал ООН и ОБСЕ выдать Ахмеда Закаева 

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ООН, ОБСЕ и другие международные организации выдать проживающего в Европе эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, чтобы предать правосудию.
"Ахмед Закаев поддерживает "Иблисское государство"*… Он поддерживает "Имарат Кавказ"*, которые подчинились "Иблисскому государству"*. Я обращаюсь к Совету безопасности ООН, ОБСЕ и другим организациям, это террорист номер один. Выдайте нам… мы будем судить его по всей строгости закона", — заявил Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram.
Предполагается, что Закаев с 1995 по 2000 год принимал активное участие в организации на территории РФ вооруженных групп, одну из которых, численностью до 1,5 тысячи человек, возглавлял лично. В 2003 году британский суд после многомесячного рассмотрения запроса Генпрокуратуры РФ отказал в экстрадиции Закаева, а вскоре ему был предоставлен статус беженца и вид на жительство в Великобритании.
*Террористические организации, запрещенные в России.