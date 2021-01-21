МИД направил предложения Байдену по отношениям между странами

"Речь идет о том, что мы должны услышать от наших американских коллег ответы по всему тому, что уже находится на столе переговоров или по тому, что уже было направлено Москвой в качестве предложения. Я могу даже конкретные примеры привести. При этом мы выражаем надежду на то, что новая американская администрация все же проявит встречное желание откликнуться на наши многочисленные предложения, которые давно уже были сделаны", — сказала Захарова на брифинге.