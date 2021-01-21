В Совфеде предложили сажать на 6 лет за треш-стримы 

За проведение треш-стримов нужно ввести уголовное наказание, организаторов необходимо штрафовать или лишать свободы на срок до шести лет, заявил сенатор Алексей Пушков на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Пушков заявил, что сенаторы предлагают наказывать организаторов треш-стримов «штрафом от 300 до 600 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трёх до шести лет».

Соответствующие изменения, как пояснил парламентарий, предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.