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В Совфеде предложили сажать на 6 лет за треш-стримы 

Парламентская газета и ещё 1 48 минут назад
В Совфеде предложили сажать на 6 лет за треш-стримы
Фото: ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ
За проведение треш-стримов нужно ввести уголовное наказание, организаторов необходимо штрафовать или лишать свободы на срок до шести лет, заявил сенатор Алексей Пушков на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
Пушков заявил, что сенаторы предлагают наказывать организаторов треш-стримов «штрафом от 300 до 600 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трёх до шести лет».
Соответствующие изменения, как пояснил парламентарий, предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.
Трэш-стримы — а именно та часть этих видео в прямом интернет-эфире, на которых группой лиц намеренно унижается человеческое достоинство (на камеру фиксируются изощрённые издевательства над людьми), — вызвали серьёзную озабоченность парламентариев. Чашу терпения переполнило видео, на котором 2 декабря 2020 года девушка погибла в прямом эфире. На заседании Совета Федерации 16 декабря 2020 года спикер палаты регионов Валентина Матвиенко поддержала сенатора Пушкова, предложившего поработать над законодательными мерами по противодействию треш-стримам.
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Комментарии 1
Политика , Валентина Матвиенко , Алексей Пушков , Совет Федерации
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