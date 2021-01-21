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Москва

Назван определяющий встречу Путина и Байдена фактор 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Антонов назвал определяющий встречу Путина и Байдена фактор
Фото: ТАСС
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал фактор, определяющий встречу российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, перспектива встречи лидеров двух государств будет во многом зависеть от эпидемиологической обстановки в мире. Российский дипломат подчеркнул, что в условиях пандемии трудно говорить о возобновлении каких-либо очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Посол отметил, что график политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения подобных встреч, а также возможностей общения на полях многосторонних мероприятий.
Ранее Антонов рассказал об «альфе и омеге» американской политики. По его словам, одним из приоритетов политики США остается системное сдерживание России. Посол также отметил, что команде американского президента Джо Байдена стоит дать время для того, чтобы определиться с приоритетами во внешней политике и подходами по конкретным вопросам.
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Комментарии 56
Политика , Джозеф Байден , Анатолий Антонов , Владимир Путин , РИА Новости , США
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