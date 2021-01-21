Антонов назвал определяющий встречу Путина и Байдена фактор

По его словам, перспектива встречи лидеров двух государств будет во многом зависеть от эпидемиологической обстановки в мире. Российский дипломат подчеркнул, что в условиях пандемии трудно говорить о возобновлении каких-либо очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Посол отметил, что график политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения подобных встреч, а также возможностей общения на полях многосторонних мероприятий.

Ранее Антонов рассказал об «альфе и омеге» американской политики. По его словам, одним из приоритетов политики США остается системное сдерживание России. Посол также отметил, что команде американского президента Джо Байдена стоит дать время для того, чтобы определиться с приоритетами во внешней политике и подходами по конкретным вопросам.