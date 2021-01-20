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Москва

СМИ узнали о планах Анатолия Чубайса покинуть все посты в РСПП 

Говорит Москва 1 час назад
Чубайс покинет все посты в Российском союзе предпринимателей
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель президента намерен оставить место члена бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей и председателя комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству.
В письме главе организации Александру Шохину Чубайс своё решение объяснил тем, что прекратил работу в бизнесе, сообщает РБК.
В декабре прошлого года правительство рекомендовало уволить Чубайса с должности главы «Роснано». 4 декабря на этом посту его сменил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.
Чубайсу нашли преемника
В тот же день Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
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Политика , Александр Шохин , Сергей Куликов , Анатолий Чубайс , Владимир Путин , Роснано , Российский союз промышленников и предпринимателей , Военно-промышленная комиссия
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