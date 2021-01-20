Чубайс покинет все посты в Российском союзе предпринимателей

Спецпредставитель президента намерен оставить место члена бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей и председателя комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству.
В письме главе организации Александру Шохину Чубайс своё решение объяснил тем, что прекратил работу в бизнесе, сообщает РБК.
В декабре прошлого года правительство рекомендовало уволить Чубайса с должности главы «Роснано». 4 декабря на этом посту его сменил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.
В тот же день Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.