Небензя поблагодарил уходящую постпреда США за дружбу

"Я хотел бы отдать должное послу Келли Крафт, которая, как мы знаем, сегодня принимает участие в своей последней встрече СБ в данной должности, — сказал он. — Я хотел бы поблагодарить ее за дружбу и за сотрудничество, несмотря на разногласия, которые у нас были в совете, в том числе по той теме, которую мы обсуждаем сегодня (заседание в среду было посвящено ситуации в Сирии — прим. ТАСС)".

Российский дипломат отметил, что Крафт "вносила заметный вклад в работу Совета Безопасности".

"Искренне желаем ей успехов во всех ее будущих начинаниях и просим ее не забывать нас, ее друзей в Совете", — добавил он.

Последнее выступление Крафт в СБ ООН было посвящено критике властей Сирии, а также действий России в этой стране. В частности, она обвинила "сирийский режим в препятствовании гуманитарному доступу" в некоторые районы страны.

При этом в заключение, прощаясь с коллегами в СБ, она отметила, что "благодарна за возможность работать в этом самом важном собрании в мире".