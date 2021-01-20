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Небензя поблагодарил уходящую постпреда США Крафт «за сотрудничество и дружбу» 

ТАСС 1 час назад
Небензя поблагодарил уходящую постпреда США за дружбу
Фото: РИА Новости
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя поблагодарил уходящую постпреда США при ООН Келли Крафт "за дружбу и сотрудничество" на последнем для нее заседании Совета Безопасности (СБ).

"Я хотел бы отдать должное послу Келли Крафт, которая, как мы знаем, сегодня принимает участие в своей последней встрече СБ в данной должности, — сказал он. — Я хотел бы поблагодарить ее за дружбу и за сотрудничество, несмотря на разногласия, которые у нас были в совете, в том числе по той теме, которую мы обсуждаем сегодня (заседание в среду было посвящено ситуации в Сирии — прим. ТАСС)".

Российский дипломат отметил, что Крафт "вносила заметный вклад в работу Совета Безопасности".

"Искренне желаем ей успехов во всех ее будущих начинаниях и просим ее не забывать нас, ее друзей в Совете", — добавил он.

Последнее выступление Крафт в СБ ООН было посвящено критике властей Сирии, а также действий России в этой стране. В частности, она обвинила "сирийский режим в препятствовании гуманитарному доступу" в некоторые районы страны.
При этом в заключение, прощаясь с коллегами в СБ, она отметила, что "благодарна за возможность работать в этом самом важном собрании в мире".

"Это было большой честью служить своей стране и работать с вами. Теперь я буду наблюдать за вашей работой со стороны", — добавила она.

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Комментарии 2
Политика , Келли Крафт , Василий Небензя , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Сирия , США
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