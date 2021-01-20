Кадыров заявил о выполненном жизненном долге

"Приказ верховного главнокомандующего о ликвидации всего бандитского подполья во главе с так называемыми "эмирами", исполнение которого начал мой отец и которое продолжил я, давая клятву у его могилы, сегодня выполнен! Это был самый главный долг всей моей жизни!.. Я молил Всевышнего продлить мои дни, пока я не выполню свой долг и не сдержу слов. Теперь, когда придет мое время, не страшно и умереть", — написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".