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Москва

Кадыров заявил, что выполнил свой жизненный долг 

РИА Новости 1 час назад
Кадыров заявил о выполненном жизненном долге
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после спецоперации, завершившей задачу по ликвидации бандподполья в республике, считает свой жизненный долг выполненным, и теперь ему "не страшно умереть".
Ранее Кадыров рассказал, что в Чечне уничтожены шесть боевиков, "с бандподпольем в республике полностью покончено". Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов, их главарь Аслан Бютукаев был причастен к теракту в "Домодедово" в 2011 году.

"Приказ верховного главнокомандующего о ликвидации всего бандитского подполья во главе с так называемыми "эмирами", исполнение которого начал мой отец и которое продолжил я, давая клятву у его могилы, сегодня выполнен! Это был самый главный долг всей моей жизни!.. Я молил Всевышнего продлить мои дни, пока я не выполню свой долг и не сдержу слов. Теперь, когда придет мое время, не страшно и умереть", — написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".

Кадыров подчеркнул, что для того, чтобы "уничтожить всю эту нечисть", пришлось многим жертвовать и тратить силы.

"Сегодня, когда добит последний террорист, я чувствую, какой большой груз упал с плеч, какой дорогой ценой дается слово и как долго к этому пришлось идти!" — отметил глава Чечни.

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Комментарии 1
Политика , Рамзан Кадыров , Аслан Бютукаев , НАК , Аэропорт Домодедово
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