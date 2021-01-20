В Крыму пожелавшему посетить полуостров Кравчуку пожелали мужества

"Крым открыт для всех желающих объективно и взвешенно оценить обстановку в регионе. Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Уверен, что после посещения Крыма Кравчуку будет трудно не признать, что крымчане приняли верное решение в 2014 году вернуться на свою историческую родину в Россию", — сказал Гемпель.