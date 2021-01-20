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Москва

Милонов назвал TikTok способом «дебилизации общества» 

Вероника Полынина 52 минуты назад
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал предложение обучить чиновников в сфере образования вести TikTok.
В эфире радио «Комсомольская правда» Милонов назвал TikTok «инструментом дебилизации общества» и сравнил инициативу с предложением обязать поваров высокой кухни изучить рецепты McDonald’s.

«Тик-Ток используется как инструмент, для того, чтобы наши дети отказывались от высоких стандартов образования. Мы жуем ту жвачку, адаптированную под быдло-стандарты, которую он предлагает», — резюмировал парламентарий.

Российских чиновников хотят научить вести TikTok
Ранее, как писал «Рамблер», Институт прогрессивного образования направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение учредить ежегодные курсы «Тренды цифровой молодежной среды» для чиновников Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств образования. На курсах предполагается познакомить госслужащих с современными технологиями, молодежной культурой, сленгом, актуальными мемами и трендсеттерами, а также обучить ведению соцсетей на примере TikTok.
Комментарии 19
Политика , Видео , Виталий Милонов , Сергей Кравцов , Рособрнадзор , Госдума , Комсомольская правда
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