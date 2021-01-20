Милонов назвал TikTok способом «дебилизации общества» 

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал предложение обучить чиновников в сфере образования вести TikTok.
В эфире радио «Комсомольская правда» Милонов назвал TikTok «инструментом дебилизации общества» и сравнил инициативу с предложением обязать поваров высокой кухни изучить рецепты McDonald’s.
«Тик-Ток используется как инструмент, для того, чтобы наши дети отказывались от высоких стандартов образования. Мы жуем ту жвачку, адаптированную под быдло-стандарты, которую он предлагает», — резюмировал парламентарий.
Ранее, как писал «Рамблер», Институт прогрессивного образования направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение учредить ежегодные курсы «Тренды цифровой молодежной среды» для чиновников Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств образования. На курсах предполагается познакомить госслужащих с современными технологиями, молодежной культурой, сленгом, актуальными мемами и трендсеттерами, а также обучить ведению соцсетей на примере TikTok.