Необузданные мечты уносят разум главного дипломата Украины за пределы существующей реальности. Никогда президент России не будет каяться ни перед карателями, ни перед бандеровцами, — цитирует РИА Новости российского депутата.

Бальбек отметил, что Россия идёт разными путями с Киевом — если в Москве настаивают на мирном урегулировании, то украинские власти, по мнению депутата, «в угоду Вашингтону» хотят физически уничтожить население Донбасса.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что Владимир Путин приедет и поклонится памятнику воевавшим на востоке страны силовикам и участникам национальных батальонов.

Как сообщал NEWS.ru, Дмитрий Кулеба заявил, что выступает против использования российской вакцины от коронавирусной инфекции, даже если её эффективность будет доказана.