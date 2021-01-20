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Москва

Путин в шутку поинтересовался у министров, все ли здоровы после крещенских купаний 

ТАСС и ещё 1 29 минут назад
Путин начал совещание с вопроса, все ли здоровы после крещенских купаний
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин в среду начал рабочее совещание с вопроса о том, все ли его участники хорошо себя чувствуют после крещенских купаний.

"Первый вопрос: из тех, кто принимал участие в крещенских купаниях, все здоровы? Все в порядке, все на рабочих местах?" — начал свое выступление глава государства на совещании по развитию интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

Заболевших не оказалось. "Слава Богу", — сказал Путин, после чего перешел к теме совещания.
Путин принял участие в крещенских купаниях
Сам президент в этом году по традиции тоже принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье. На сайте Кремля были опубликованы фотографии, на которых запечатлено, как Путин в тулупе и валенках направляется к проруби, а также окунается в нее. Как свидетельствовали кадры, показанные в эфире телеканала "Россия-24", глава государства, крестясь, трижды окунулся в прорубь.
Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания.
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Политика , Владимир Путин , ЕАЭС , Московская область
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