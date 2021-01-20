Миронов выступил против введения COVID-паспортов

Введение COVID-паспортов в России является дискриминацией, заявил глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, добавив, что забота о здоровье — это личное дело каждого человека, и паспорт может быть только один — гражданина РФ.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала РИА Новости, что COVID-паспорта на данном этапе являются, по ее мнению, своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией, однако возникают вопросы о защите прав граждан, для которых вакцинация не приемлема по состоянию здоровья.
"Введение COVID-паспортов — это разделение по признаку здоровья. Это, безусловно, является дискриминацией. Забота каждого о своем здоровье — это личное дело каждого человека", — сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что у граждан России может быть только один паспорт — паспорт гражданина страны. Миронов также добавил, что губернаторы, которые уже пытаются вводить аналоги COVID-паспортов, "допускают очень большую ошибку". По его словам, это может привести к серьезному социальному недовольству.
"В этой связи для меня совершенно очевидно, что эта затея абсолютно не нужна", — заключил Миронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что единой точки зрения по проблеме введения COVID-паспортов пока нет, тема обсуждается на экспертном уровне.
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко ранее объявил, что всем привитым от коронавируса жителям выдадут бейджики, которые позволят им не носить маски в общественных местах. Позже он объявил, что вместо бейджа введут электронный сертификат в виде QR-кода в телефоне. Глава Башкирии Радий Хабиров также заявил о введении антиковидных паспортов, которые будут получать люди с антителами. Удостоверения вакцинированных будут действовать год, а для переболевших, у которых выработались титры антител выше 10 единиц, — три месяца.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.