Матвиенко заявила, что у нее есть антитела к коронавирусу 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в среду, что у нее есть антитела к новому коронавирусу, поэтому она не стала делать прививку от него.
"Я планировала сделать прививку, но перед этим сделала анализ крови — у меня антитела, вот так бывает. Если они у меня исчезнут, я обязательно ее сделаю, но пока у меня есть внутренняя степень защиты, мне поэтому пока не рекомендовано делать прививку", — заявила Матвиенко, отвечая на вопрос ТАСС.
"Мы убеждены, что наша вакцина самая эффективная и самая правильная", — отметила спикер Совфеда.
Ранее Матвиенко заявила журналистам, что планирует привиться от коронавируса, как только найдет подходящее время в своем рабочем графике.