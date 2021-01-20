Матвиенко заявила, что у нее есть антитела к коронавирусу 

"Я планировала сделать прививку, но перед этим сделала анализ крови — у меня антитела, вот так бывает. Если они у меня исчезнут, я обязательно ее сделаю, но пока у меня есть внутренняя степень защиты, мне поэтому пока не рекомендовано делать прививку", — заявила Матвиенко, отвечая на вопрос ТАСС.