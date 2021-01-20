В Кремле назвали сообщения о «дворце Путина» спланированной атакой на президента

В Кремле прокомментировали сообщения о том, что президент России Владимир Путин построил в Геленджике «дворец» общей стоимостью около 100 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, национальный лидер владеет только той собственностью, что прописана в его налоговых декларациях.

Песков подчеркнул, что расследование оппозиционера Алексея Навального о «дворце» на черноморском побережье — «голословная чушь» и компиляция давно известных вбросов.

Он напомнил, что похожая информация появлялась 3-4 года назад. Теперь те же сведения были представлены в монтаже с «кадрами Путина». Например, на видео, запечатлевшее бассейн во «дворце», был наложен эпизод с плаванием президента в Енисее, «обошедший весь мир».

«Нам давно известно о готовившихся и готовящихся информационных атаках на главу государства. Они были и, к сожалению, они будут продолжаться», — подчеркнул Песков.

По его словам, в этом случае Путину приписывают владение недвижимостью, которой «не существует». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что вся информация о собственности национального лидера изложена в его ежегодных налоговых декларациях. Он также назвал подобные расследования «лохотроном» и предостерег россиян от перечисления средств их инициаторам.