Кадыров сообщил Путину о ликвидации боевиков в Чечне

Кадыров подчеркнул, что спецоперация была спланирована давно при его участии. Бандитам, по его словам, несколько раз удавалось уйти от боя с силовиками, но в результат их все-таки настигли сотрудники регионального Полка полиции.

«Все шестеро боевиков банды Бютукаева уничтожены на месте, никому не удалось уйти», — написал Кадыров (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Глава региона отметил, что таким образом в Чечне было выполнено поручение президента России Владимира Путина о наведении в республике порядка. Глава государства, по его словам, лично корректировал спецоперацию и настаивал, чтобы ликвидация террористов прошла без потерь в рядах правоохранителей.

«С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено!» — подчеркнул Кадыров.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Грозном бойцы спецотряда Росгвардии ликвидировали группу боевиков, прибывших в регион для совершения терактов. В Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне сообщили журналистам, что бандгруппа планировала серию преступлений по всей стране. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что спецоперация прошла «успешно», поскольку в перестрелке были уничтожены «4 участника незаконных вооруженных формирований (НВФ)».

По его словам, не последнюю роль в поимке террористов сыграли местные жители, которые указали силовикам на место, где скрывались бандиты. Кадыров отметил, что на передовую борьбы с преступниками первыми прибыли сотрудники ОМОНа республиканского Управления Росгвардии. Он добавил, что в перестрелке от рук «шайтанов» погибли два правоохранителя. Их родственникам будет оказана «всемерная помощь» из средств общественного фонда имени Ахмата Кадырова.