Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Кадыров заявил о победе над бандподпольем в Чечне 

Павел Тиунов 39 минут назад
Кадыров сообщил Путину о ликвидации боевиков в Чечне
Фото: ТАСС
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что с бандподпольем в республике полностью покончено. Финальной точкой в борьбе силовиков с бандитами стала ликвидация ОПГ Аслана Бютукаева.
Кадыров подчеркнул, что спецоперация была спланирована давно при его участии. Бандитам, по его словам, несколько раз удавалось уйти от боя с силовиками, но в результат их все-таки настигли сотрудники регионального Полка полиции.

«Все шестеро боевиков банды Бютукаева уничтожены на месте, никому не удалось уйти», — написал Кадыров (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Глава региона отметил, что таким образом в Чечне было выполнено поручение президента России Владимира Путина о наведении в республике порядка. Глава государства, по его словам, лично корректировал спецоперацию и настаивал, чтобы ликвидация террористов прошла без потерь в рядах правоохранителей.

«С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено!» — подчеркнул Кадыров.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Грозном бойцы спецотряда Росгвардии ликвидировали группу боевиков, прибывших в регион для совершения терактов. В Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне сообщили журналистам, что бандгруппа планировала серию преступлений по всей стране. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что спецоперация прошла «успешно», поскольку в перестрелке были уничтожены «4 участника незаконных вооруженных формирований (НВФ)».
По его словам, не последнюю роль в поимке террористов сыграли местные жители, которые указали силовикам на место, где скрывались бандиты. Кадыров отметил, что на передовую борьбы с преступниками первыми прибыли сотрудники ОМОНа республиканского Управления Росгвардии. Он добавил, что в перестрелке от рук «шайтанов» погибли два правоохранителя. Их родственникам будет оказана «всемерная помощь» из средств общественного фонда имени Ахмата Кадырова.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Комментарии 14
Политика , Рамзан Кадыров , Аслан Бютукаев , Владимир Путин , Росгвардия , НАК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Жених бросил в невесту гигантский торт и попал на видео
00:15
Жених бросил в невесту гигантский торт и попал на видео
Общество В мире
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
02:20
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
Происшествия
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
03:58
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
Политика
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
01:03
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
Общество
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
01:04
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
В мире Политика
У сына нет детей: гадалка украла младенца в Подмосковье
03:24
У сына нет детей: гадалка украла младенца в Подмосковье
Происшествия Криминал
Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин
01:29
Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин
Происшествия Криминал
Трамвай разорвало в ДТП в Нижнем Новгороде
00:08
Трамвай разорвало в ДТП в Нижнем Новгороде
Происшествия
Водитель с зажигалкой едва не взорвал бензоколонку
00:37
Водитель с зажигалкой едва не взорвал бензоколонку
Происшествия
Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео
02:11
Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение