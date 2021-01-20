Кадыров сообщил Путину о ликвидации боевиков в Чечне

— Бойцы Полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-юрт, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева в количестве шести человек, — написал он.