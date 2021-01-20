МИД возложил на США ответственность за развал Договора по открытому небу

Вся ответственность за развал Договора по открытому небу лежит на Соединенных Штататх и их союзниках, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом сообщает РИА «Новости».
15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США — 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.