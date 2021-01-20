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Госдума осудила политику двойных стандартов на Западе 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Госдума осудила политику двойных стандартов на Западе
Фото: РИА Новости
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла заявление с осуждением политики двойных стандартов, к которой все чаще прибегают на Западе для введения санкций и нанесения ущерба России.

«Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации осуждают политику двойных стандартов, к которой в последнее время все чаще прибегают на Западе для введения незаконных, противоречащих международному праву санкций и рестрикций, целью которых является нанесение ущерба политическому авторитету и экономике нашей страны», — передает РИА «Новости» текст документа, который на рассмотрение нижней палаты российского парламента в декабре внесла фракция ЛДПР.

Парламентарии отмечают, что ситуация во многих странах, осуждающих Россию, оставляет желать лучшего: там наблюдается раскол общества, гражданское, религиозное и расовое противостояние.
Парламентарии отмечают, что во многих европейских странах в последнее время проходят массовые демонстрации: люди протестуют против мер, принятых властями в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Например, на протесты в Германии вышли не менее 40 тыс. человек, а по данным некоторых средств массовой информации — более 200 тыс. человек, во Франции люди по всей стране протестуют против закона о глобальной безопасности. В документе отмечается, что полиция грубо обращается с демонстрантами, против митингующих применяются водометы и слезоточивый газ.
В то же время, подчеркивают депутаты, власти западных стран продолжают «гневно клеймить» действия белорусской милиции и оправдывать агрессивную толпу. В этой связи парламентарии задаются вопросом, почему в Берлине и Париже полиция действует якобы во благо демократии, а в Белоруссии, России или Китае то же самое называется попранием фундаментальных принципов.

«Депутаты Государственной Думы, представляющие все фракции в Государственной Думе, призывают парламентариев и правительства государств мира осознать пагубность политики двойных стандартов и продемонстрировать свою готовность придерживаться единых подходов к оценке подобных событий у себя в стране и за рубежом», — указывается в документе.

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Комментарии 1
Политика , Госдума , ЛДПР , РИА Новости
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