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Москва

«Справедливая Россия» предложила КПРФ и ЛДПР объединиться 

Артём Кульша 27 минут назад
«Справедливая Россия» объявила об объединении с двумя партиями
Фото: ТАСС
Партия «Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России» и предлагает объединиться КПРФ и ЛДПР. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил депутат Государственной думы Сергей Миронов.
Он рассказал, что объединение «Справедливой России» с «Патриотами России» и партией «За правду» произойдет в ближайшее время. Лидер СР рассказал, что лично вел соответствующие переговоры в течение двух лет, и отметил, что все объединяющиеся партии имеют право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей. Также он предложил объединиться всем левым партиям страны, в том числе КПРФ и ЛДПР.
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Заместитель главы фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов рассказал, что завтра принципы объединения будут одобрены в ходе президиума партии, а уже к концу недели может состояться официальное подписание.
Он сообщил, что новая партия может получить новое название, а слияние «Справедливой России», «Патриотов России» и «За правду» преследует цель реализации левых ценностей и программ в политике государства.
Заместительница председателя «Патриотов России» Надежда Корнеева рассказала, что завтра вопрос объединения будет обсуждаться на политсовете партии.
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Комментарии 13
Политика , Сергей Миронов , Надежда Корнеева , Михаил Емельянов , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР
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