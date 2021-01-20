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Москва

Матвиенко оценила, как Россия прошла пандемию 

РИА Новости 2 часа назад
Матвиенко: пандемия показала качество государственного управления в России
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Россия, в отличие от многих стран, прошла пандемию с гораздо меньшими издержками, показав прочность государственной и политической системы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на открытии весенней сессии в среду.

"В отличие от многих стран мира, мы прошли эти испытания с гораздо меньшими издержками", — сказала парламентарий, отметив, в первую очередь, сохранность жизни и здоровья граждан.

Она подчеркнула, что в РФ убедились в прочности и эффективности государственных институтов и структур, была сохранена экономическая стабильность, "прочность государственной и политической системы".
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Политика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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