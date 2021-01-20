Путин поздравил жителей Дагестана со 100-летием республики

"Лучшие качества жителей республики, их доблесть и стойкость ярко проявились в ходе борьбы с международным терроризмом, когда вы смело выступили на защиту родного Дагестана и всей России", — подчеркивается в послании президента. "Именно сохранение межнационального согласия и мира в обществе — это прочная основа для решения комплексных задач, связанных с экономическим и социальным развитием региона, поддержкой предпринимательства, созданием современных производств и рабочих мест, модернизацией образования и здравоохранения, — указывает Путин. — Главная цель, приоритет этих усилий — повышение качества жизни людей, новые возможности для каждого человека".