Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Путин поздравил жителей Дагестана со 100-летием со дня образования республики 

ТАСС и ещё 6 3 часа назад
Путин поздравил жителей Дагестана со 100-летием республики
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Дагестана со 100-летием со дня образования республики, отметив историческое наследие региона и доблесть его жителей в борьбе с международным терроризмом. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"На протяжении веков Дагестан был домом для многих народов, представителей разных культур. Их богатейшее историческое наследие, обычаи гостеприимства и добрососедства, любовь к созидательному труду, бережное отношение к семье, к старшим передаются из поколения в поколение, — отмечает глава государства. — И сегодня вы чтите эти высокие духовные, нравственные ценности, возрождаете исконные традиции, по праву гордитесь именами выдающихся земляков — ученых, спортсменов, государственных деятелей, мужественных воинов, которые внесли вклад в летопись своего края и нашей страны".

"Лучшие качества жителей республики, их доблесть и стойкость ярко проявились в ходе борьбы с международным терроризмом, когда вы смело выступили на защиту родного Дагестана и всей России", — подчеркивается в послании президента. "Именно сохранение межнационального согласия и мира в обществе — это прочная основа для решения комплексных задач, связанных с экономическим и социальным развитием региона, поддержкой предпринимательства, созданием современных производств и рабочих мест, модернизацией образования и здравоохранения, — указывает Путин. — Главная цель, приоритет этих усилий — повышение качества жизни людей, новые возможности для каждого человека".

Глава государства пожелал жителям Дагестана успехов, процветания и реализации намеченных планов на благо страны и региона.
20 января 1921 года был принят декрет об образовании Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики, 24 мая 1991 года регион переименован в Дагестанскую Советскую Социалистическую Республику, с 1993 года — Республика Дагестан.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
ТАСС: последние новости
Зюганов сообщил, что вакцинировался от коронавируса Зюганов сообщил, что вакцинировался от коронавируса В генконсульстве РФ в Нью-Йорке отключены телефонные линии В генконсульстве РФ в Нью-Йорке отключены телефонные линии Захарова: Литва использует культуру для искоренения доброго отношения к России Захарова: Литва использует культуру для искоренения доброго отношения к России
Комментарии 1
Политика , Владимир Путин , Республика Дагестан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель с зажигалкой едва не взорвал бензоколонку
00:37
Водитель с зажигалкой едва не взорвал бензоколонку
Происшествия
Трамвай разорвало в ДТП в Нижнем Новгороде
00:08
Трамвай разорвало в ДТП в Нижнем Новгороде
Происшествия
У сына нет детей: гадалка украла младенца в Подмосковье
03:24
У сына нет детей: гадалка украла младенца в Подмосковье
Происшествия Криминал
Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин
01:29
Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин
Происшествия Криминал
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
02:20
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
Происшествия
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
01:03
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
Общество
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
01:04
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
В мире Политика
Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео
02:11
Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео
Общество
Видео несения службы миротворцами в Карабахе
00:59
Видео несения службы миротворцами в Карабахе
Армия
Видео учений экипажей вездеходов ДТ-30 «Витязь»
00:57
Видео учений экипажей вездеходов ДТ-30 «Витязь»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение