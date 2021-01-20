Горбачев призвал США «не учить других»

Прошедшие в начале января беспорядки в Вашингтоне создают угрозу демократии и стабильности Соединённых Штатов, заявил первый президент СССР Михаил Горбачёв.
«То, что произошло (в Вашингтоне), действительно создаёт угрозу демократии и стабильности американского государства», — сказал он в интервью ТАСС.
Горбачёв добавил, что разбираться в причинах, следствиях и делать какие-либо выводы «должны американцы, этим надо заняться, а не учить других».
Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки возле здания Капитолия в Вашингтоне произошли 6 января. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа предприняли попытку захватить здание во время заседания там Конгресса. Работа законодателей была прервана на несколько часов, в результате беспорядков погибли как минимум пять человек.