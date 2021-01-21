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Москва

Посол России назвал «альфу и омегу» американской политики 

РИА Новости и ещё 2 26 минут назад
Посол назвал сдерживание России «альфой и омегой» США
Фото: РИА Новости
Россия будет судить о внешнеполитических подходах команды 46-го президента США Джо Байдена по делам, а не по риторике, однако ожидания далеки от радужных: одним из приоритетов политики Вашингтона является сдерживание Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

"Оценивать кандидатуры во внешнеполитической команде Джо Байдена — не наше дело. Исходим из того, что президент США — как всякий руководитель — подбирает себе тех специалистов, которые пользуются его доверием. Думаю, что надо дать время новой команде определиться с внешнеполитическими приоритетами и подходами по конкретным вопросам и судить о ее международном курсе по практическим действиям, а не только на основании предвыборной риторики", — заявил Антонов.

При этом он подчеркнул, что особых перемен в американской политике в отношении России ожидать не стоит.

"Если и будут какие-то перемены на российском направлении, то не по существу, а скорее в нюансах. Системное сдерживание России остается альфой и омегой американской политики", — резюмировал посол.

Во вторник на слушаниях в конгрессе кандидаты на пост глав Пентагона и госдепа Ллойд Остин и Энтони Блинкен сделали ряд заявлений, касающихся политики новой администрации Белого дома в адрес Москвы и Пекина. В частности, Остин выразил обеспокоенность влиянием России и Китая в Арктике и предупредил о серьезной угрозе интересам США в космосе со стороны этих стран. Он также призвал к формированию комплексной стратегии для сдерживания влияния Москвы в Европе.
Блинкен, в свою очередь, заявил, что США в переговорах с Россией по вооружениям не намерены сокращать программу ПРО. Он добавил, что США могут "оживить" связи с союзниками в свете якобы имеющихся угроз со стороны России, Ирана и КНДР. По словам Блинкена, Байден хочет, чтобы американские власти использовали все инструменты, чтобы убедить партнеров отказаться от реализации "Северного потока — 2".
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Политика , Энтони Блинкен , Джозеф Байден , Ллойд Остин , Анатолий Антонов , Пентагон , Госдеп США , РИА Новости , США
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