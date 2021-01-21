Посол назвал сдерживание России «альфой и омегой» США

"Оценивать кандидатуры во внешнеполитической команде Джо Байдена — не наше дело. Исходим из того, что президент США — как всякий руководитель — подбирает себе тех специалистов, которые пользуются его доверием. Думаю, что надо дать время новой команде определиться с внешнеполитическими приоритетами и подходами по конкретным вопросам и судить о ее международном курсе по практическим действиям, а не только на основании предвыборной риторики", — заявил Антонов.

При этом он подчеркнул, что особых перемен в американской политике в отношении России ожидать не стоит.

"Если и будут какие-то перемены на российском направлении, то не по существу, а скорее в нюансах. Системное сдерживание России остается альфой и омегой американской политики", — резюмировал посол.

госдепа Ллойд Остин и Во вторник на слушаниях в конгрессе кандидаты на пост глав Пентагона Энтони Блинкен сделали ряд заявлений, касающихся политики новой администрации Белого дома в адрес Москвы и Пекина. В частности, Остин выразил обеспокоенность влиянием России и Китая в Арктике и предупредил о серьезной угрозе интересам США в космосе со стороны этих стран. Он также призвал к формированию комплексной стратегии для сдерживания влияния Москвы в Европе.

Блинкен, в свою очередь, заявил, что США в переговорах с Россией по вооружениям не намерены сокращать программу ПРО. Он добавил, что США могут "оживить" связи с союзниками в свете якобы имеющихся угроз со стороны России, Ирана и КНДР. По словам Блинкена, Байден хочет, чтобы американские власти использовали все инструменты, чтобы убедить партнеров отказаться от реализации "Северного потока — 2".