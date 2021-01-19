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В Совфеде раскритиковали ситуацию с телефонной связью в консульстве в США 

РИА Новости 52 минуты назад
В Совфеде раскритиковали ситуацию со связью в консульстве в США
Фото: CC BY-SA 3.0 / Gryffindor /
Неспособность США починить телефонную связь в генконсульстве РФ является дешевой провокацией или свидетельством того, что Америка утрачивает статус высокоразвитой державы, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Американская сторона отключила телефонные линии генконсульства России в Нью-Йорке с 18 января, есть перебои с интернет-связью, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Неспособность США в течение суток починить телефонную связь в генконсульстве РФ является дешевой провокацией или свидетельством того, что Америка утрачивает статус высокоразвитой технической державы.

Андрей Климов
глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России
Генконсульству России в Нью-Йорке отключили телефонные линии
Он отметил, что такая сложная "задача" может быть не по плечу только не очень развитым странам.
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Политика , Андрей Климов , Совет Федерации , РИА Новости
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