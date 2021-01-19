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Москва

Скончался бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Пастухов 

Вероника Полынина 39 минут назад
Скончался бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Пастухов
Фото: Wikipedia
В возрасте 87 лет скончался бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, экс-депутат Госдумы, дипломат Борис Пастухов. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на его дочь.
Борис Пастухов родился в 1933 году в Москве, окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана.
В 1958 году стал вторым, а через год — первым секретарем Бауманского райкома ВЛКСМ Москвы. С 1977 по 1982 год занимал должность первого секретаря ЦК ВЛКСМ.
Был послом СССР в Дании с 1986 по 1989 годы и в Афганистане — с 1989 по 1992 годы. С 1996 по 1998 года занимал пост первого заместителя Министра иностранных дел РФ, а в 1998 году стал министром РФ по делам СНГ.
С 2000 по 2007 годы был депутатом Государственной Думы РФ.
Награжден Орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней, другими государственными наградами, в том числе иностранных государств.
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Политика , Борис Пастухов , Госдума
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