Скончался бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Пастухов 

Борис Пастухов родился в 1933 году в Москве, окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана.

В 1958 году стал вторым, а через год — первым секретарем Бауманского райкома ВЛКСМ Москвы. С 1977 по 1982 год занимал должность первого секретаря ЦК ВЛКСМ.

Был послом СССР в Дании с 1986 по 1989 годы и в Афганистане — с 1989 по 1992 годы. С 1996 по 1998 года занимал пост первого заместителя Министра иностранных дел РФ, а в 1998 году стал министром РФ по делам СНГ.

С 2000 по 2007 годы был депутатом Государственной Думы РФ.

Награжден Орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней, другими государственными наградами, в том числе иностранных государств.