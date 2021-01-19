В МИД оценили последствия военной активности Норвегии у границ России 

Наращивание военной активности Норвегии
у границ России
грозит негативными последствиями для Арктики, говорится в сообщении МИД России
по итогам переговоров главы ведомства Сергея Лаврова
с норвежской коллегой Ине Эриксен
Серэйде, которые состоялись в видеоформате.
«Обсужден комплекс вопросов двусторонних отношений, состояние которых оставляет желать лучшего. Констатированы бездоказательные обвинения России в «кибератаках», «шпионские скандалы», ухудшение ситуации с обеспечением безопасности на Крайнем Севере, в том числе в российско-норвежском приграничье. Акцентировано, что наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики. Выражена надежда на восстановление традиционного добрососедства между нашими странами», — говорится в сообщении МИД.
Как сообщили в ведомстве, на переговорах министры отметили «необходимость преодоления негативной динамики торгово-экономического сотрудничества, наращивания отраслевой кооперации с учетом взаимного интереса деловых кругов и регионов двух стран».
При этом, Лавров и глава МИД Норвегии отметили «позитивную динамику сотрудничества в рамках региональных форматов — Совете Баренцева/Евроарктического региона, в котором в настоящее время председательствует Норвегия, а также Совете государств Балтийского моря, „Северном измерении“.
»Российская Федерация настроена на активное взаимодействие с норвежскими партнерами по линии Арктического совета, в том числе с учетом предстоящего в 2021-2023 годах председательства нашей страны в этой организации, рассматривая его в качестве ключевой площадки для принятия коллективных решений по вопросам Арктики. Как известно, эстафету председательства в Арктическом совете в 2023 году Россия передаст Норвегии», — заключили в министерстве.
В декабре глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил
: на острове Земля Александры, самом западном в арктическом архипелаге Земля Франца-Иосифа, завершено обустройство военной базы. Создан полярный форпост российской армии — самый северный в мире объект подобного рода. Газета ВЗГЛЯД разбиралась
насколько теперь защищена северная граница России.
Напомним, в 2019 году норвежский премьер Эрна Сульберг заявила
, что Россия строит якобы самую северную авиабазу истребителей в мире, которая будет располагаться на Земле Франца-Иосифа в 1000 километрах от Северного полюса. Норвегия пообещала быть «ушами НАТО».
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