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Депутаты Госдумы простились с Николаем Антошкиным 

Москва24 и ещё 10 2 часа назад
Депутаты Госдумы простились с Николаем Антошкиным
Фото: duma.gov.ru
В церемонии прощания с Героем Советского Союза, депутатом ГД Николаем Антошкиным приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин и парламентарии, сообщает "Дни.ру". Уточняется, что Антошкин ушел из жизни 17 января после тяжелой болезни.
По словам Володина, парламентарий пользовался авторитетом среди своих коллег. Он участвовал в ликвидации аварии в Чернобыле, служил своей Родине и заботился о судьбах людей.

"Тем, кто нуждался в помощи, он всегда помогал. Это отзывчивый, настойчивый человек", — сказал председатель ГД.

Антошкин будет похоронен на Федеральном военном Мемориальном кладбище Минобороны России.
Ранее слова поддержки в связи с кончиной парламентария сказал руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, который назвал смерть Николая Тимофеевича невосполнимой утратой для всех, кто его знал.
Николай Антошкин родился 19 декабря 1942 года в деревне Кузьминовке Башкирской АССР. В 1965 году он окончил Оренбургское высшее военное училище летчиков имени И. С. Полбина, а в 1973 с отличием окончил Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина. В 1983 году он окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР. С 1993 года Антошкин был командующим фронтовой авиацией ВВС России, с 1997 года — заместителем главнокомандующего ВВС по боевой подготовке. В 1998 году он ушел в отставку в звании генерал-полковника.
В 1986 году Антошкин принимал участие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, за что получил звание Героя Советского Союза. Также имеет множество других наград.
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Комментарии
Политика , Сергей Неверов , Вячеслав Володин , Николай Антошкин , Военная академия генштаба , Министерство обороны , Единая Россия , Госдума
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