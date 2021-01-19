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Москва

Аксенов объявил о выговорах главам трех городов Крыма 

Артём Кульша 1 час назад
Аксенов объявил о выговорах главам трех городов Крыма
Фото: ТАСС
Главам администраций Симферополя, Керчи и Евпатории будет объявлен выговор за «недостижение целевых показателей по ФЦП и национальным проектам в 2020 году». Об этом заявил руководитель республики Крым Сергей Аксенов.

«Будет принято решение направить в городские советы Симферополя, Керчи и Евпатории обращения об объявлении выговоров главам администраций по итогам работы 2020 года с возможностью снятия взысканий в случае выполнения всех взятых на себя обязательств по выполнению работ в текущем году», — пояснил Аксенов на совещании по реализации госпрограмм на полуострове.

Он также выразил уверенность, что главы городов не приняли все необходимые меры для исправления ситуации, и подчеркнул, что достижение целевых показателей — главный критерий оценки работы должностных лиц.
Администрацию Симферополя возглавляет Елена Проценко, Керчи — Сергей Бороздин, Евпатории — Роман Тихончук. В этих городах не смогли выполнить план по благоустройству дворов, ремонту дорог, строительству инфраструктурных объектов, отмечает «Интерфакс».
«Рамблер» писал, что ранее глава Крыма Сергей уволил министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова. Увольнению предшествовал разнос, который Аксенов устроил на совещании оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19. Глава региона отметил тогда, что министр не реагировал должным образом на жалобы по медобслуживанию.
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Политика , Сергей Аксенов , Сергей Бороздин , Интерфакс
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