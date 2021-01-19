Аксенов объявил о выговорах главам трех городов Крыма 

«Будет принято решение направить в городские советы Симферополя, Керчи и Евпатории обращения об объявлении выговоров главам администраций по итогам работы 2020 года с возможностью снятия взысканий в случае выполнения всех взятых на себя обязательств по выполнению работ в текущем году», — пояснил Аксенов на совещании по реализации госпрограмм на полуострове.

Он также выразил уверенность, что главы городов не приняли все необходимые меры для исправления ситуации, и подчеркнул, что достижение целевых показателей — главный критерий оценки работы должностных лиц.

Администрацию Симферополя возглавляет Елена Проценко, Керчи — Сергей Бороздин , Евпатории — Роман Тихончук. В этих городах не смогли выполнить план по благоустройству дворов, ремонту дорог, строительству инфраструктурных объектов, отмечает «Интерфакс».

«Рамблер» писал, что ранее глава Крыма Сергей уволил министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова. Увольнению предшествовал разнос, который Аксенов устроил на совещании оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19. Глава региона отметил тогда, что министр не реагировал должным образом на жалобы по медобслуживанию.