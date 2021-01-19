Песков заявил о проблеме с реализацией демократических инструментов в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал штурм Капитолия в Вашингтоне сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Он отметил, что в США существует проблема реализации демократических инструментов, волеизъявления граждан, прозрачности и международного мониторинга.
По его словам, все эти показатели привели к дестабилизации текущей ситуации в стране. В свою очередь эти события привели "к таким крайним выражениям".
"Это имеет место, поэтому можем просто констатировать наличие этих проблем. От оценок мы воздержимся", — сказал Песков.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек.
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.