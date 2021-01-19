Песков заявил о проблеме с реализацией демократических инструментов в США

По его словам, все эти показатели привели к дестабилизации текущей ситуации в стране. В свою очередь эти события привели "к таким крайним выражениям".

"Это имеет место, поэтому можем просто констатировать наличие этих проблем. От оценок мы воздержимся", — сказал Песков.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США , прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.