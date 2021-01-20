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Москва

Юрист: Навальный получил миллионы на биткоин-кошелек за поддержку санкций против России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Алексей Навальный получил несколько миллионов рублей в биткоинах за призыв ввести новые антироссийские санкции, сообщил юрист Илья Ремесло. По его данным, на биткоин-кошелек блогера пришла сумма, равная 1 BTC — около 2,7 млн рублей.
Ремесло отметил, что за несколько минут до поступления средств один из соратников Навального Владимир Ашурков опубликовал призыв ввести антироссийские санкции из-за ареста блогера, пишет Ruposters.
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По данным юриста, уже 19 января эти деньги были сняты с кошелька. «Такие крупные разовые поступления у Навального всегда совпадали с выходом „расследований“ либо проведением незаконных митингов», — отметил Ремесло, слова которого приводит издание.

«Навальный получает деньги и за содействие в введении санкций — которые неизбежно ударят по российским предприятиям и тысячам их сотрудников. Напомню, что с юридической точки зрения консультационное содействие по санкциям образует состав ст. 275 УК РФ «Госизмена», — заключил юрист.

В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
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Политика , Видео , Илья Ремесло , Алексей Навальный , Владимир Ашурков , Аэропорт Шереметьево , ФСИН , Германия , Москва
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