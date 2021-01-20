«Навальный получает деньги и за содействие в введении санкций — которые неизбежно ударят по российским предприятиям и тысячам их сотрудников. Напомню, что с юридической точки зрения консультационное содействие по санкциям образует состав ст. 275 УК РФ «Госизмена», — заключил юрист.