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Володин анонсировал вмешательство США в выборы в Госдуму 

Артём Кульша 1 час назад
Володин заявил об угрозе вмешательства США в выборы в Госдуму
Фото: ТАСС
США и другие страны НАТО попытаются вмешаться в избирательную кампанию в Государственную думу. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», проходит первое заседание весенней сессии Госдумы. В ходе него Володин назвал важным, чтобы сентябрьские выборы в Думу прошли открыто, легитимно, конкурентно, в соответствии с законодательством.
Также он высказал мнение, что Соединенные Штаты Америки и их союзники по Североатлантическому альянсу сделают попытку вмешаться в выборы в Госдуму.

«Необходимо не допустить попыток иностранного вмешательства в дела Российской Федерации», — убежден спикер нижней палаты парламента.

Он заявил, что ранее Вашингтон прикрывал вмешательство в выборы в России и других странах необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, основанных на собственном опыте, а теперь стало очевидно, что в США этих стандартов нет. Володин назвал американскую избирательную систему архаичной, закрытой, неподконтрольной обществу, а голосование по почте — не выдерживающим никакой критики.

«Мы не позволим разговаривать с нами менторским тоном тем, кто свою партийно-политическую систему привел к деградации, итогом которой стало посягательство на основополагающие права и свободы граждан», — добавил он.

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Комментарии 22
Политика , Вячеслав Володин , Госдума , НАТО
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