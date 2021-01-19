Володин заявил об угрозе вмешательства США в выборы в Госдуму

Сегодня, как сообщал «Рамблер», проходит первое заседание весенней сессии Госдумы. В ходе него Володин назвал важным, чтобы сентябрьские выборы в Думу прошли открыто, легитимно, конкурентно, в соответствии с законодательством.

Также он высказал мнение, что Соединенные Штаты Америки и их союзники по Североатлантическому альянсу сделают попытку вмешаться в выборы в Госдуму.

«Необходимо не допустить попыток иностранного вмешательства в дела Российской Федерации», — убежден спикер нижней палаты парламента.

Он заявил, что ранее Вашингтон прикрывал вмешательство в выборы в России и других странах необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, основанных на собственном опыте, а теперь стало очевидно, что в США этих стандартов нет. Володин назвал американскую избирательную систему архаичной, закрытой, неподконтрольной обществу, а голосование по почте — не выдерживающим никакой критики.