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Москва

С матери Собчак требуют 730 тысяч рублей 

Павел Тиунов 1 час назад
От Нарусовой потребовали вернуть 730 тысяч рублей в ПФР
Фото: ТАСС
От члена Совета Федерации РФ Людмилы Нарусовой требуют вернуть в Пенсионный фонд РФ 730 тысяч рублей, которые она получила в качестве прибавки к пенсии, сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет о деньгах, которые мать Ксении Собчак получала как бывший сенатор, являясь при этом действующим парламентарием.
Журналисты напомнили, что Нарусова впервые стала сенатором в 2002 году, выступив в Совфеде представителем от Тывы. С 2010 года она в верхней палате парламента отстаивала интересы Брянской области, а в 2012-ом сложила полномочия сенатора на ближайшие четыре года. Все это время ей как бывшему члену Совета Федерации платили прибавку к пенсии. В 2016-ом Нарусова снова стала сенатором от Тывы, но продолжила получать повышенные выплаты от государства.
Два года назад чиновники выяснили, что матери Собчак уже давно не положена надбавка к пенсии и потребовали от нее вернуть переплаченные за 21 месяц 730 тысяч рублей. Сумму надлежит перечислить на счет Пенсионного фонда России.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Людмила Нарусова выступила одним из авторов проекта закона, запрещающего усыновление детей лицами одного пола, в том числе сменившими пол, а также браки между ними. Инициатива сенаторов разделила пользователей соцсетей на два лагеря. Часть из них отметила важность принятия такого закона, указав, что он защитит женщин. Однако другие участники дискуссий в соцсетях указали на то, что «институт семьи разваливают не трансгендеры и геи».
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Комментарии 67
Политика , Общество , Ксения Собчак , Пенсионный фонд РФ , Совет Федерации
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