В Госдуме заявили о необходимости ковидных паспортов в России

Морозов, как сообщал «Рамблер», — глава комитета Госдумы по охране здоровья. Сегодня он заявил, что тему ковид-паспортов очень важно и нужно поднимать. По его словам, информация, которая будет в них содержаться, необходима медицинским работникам и Роспотребнадзору для принятия управленческих и организационных решений.

Массив данных, который появится в результате работы этой системы, поможет системе здравоохранения лучше контролировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, лучше маршрутизировать потоки пациентов и лекарственных препаратов, лучше анализировать бюджеты и строить прогнозы.

«Нужно понимать, кем и как подобная информация может быть использована», — подчеркнул Морозов.

Он выразил уверенность, что в нормативной базе, необходимой для создания системы ковид-паспортов, будет необходимо прописать вопросы защиты персональных данных и защиты информационных систем.

Вчера власти Башкирии объявили о запуске проекта «Антиковидный паспорт». Его получат имеющие антитела жители региона (вакцинированные или перенесшие COVID-19). Они будут избавлены от необходимости соблюдать ограничения, а также получат скидки и преференции в магазинах и учреждениях.