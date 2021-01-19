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В Госдуме высказались о ковид-паспортах 

Артём Кульша 7 минут назад
В Госдуме заявили о необходимости ковидных паспортов в России
Фото: ТАСС
Ковид-паспорта очень важны и нужны. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил депутат Государственной думы Дмитрий Морозов.
Морозов, как сообщал «Рамблер», — глава комитета Госдумы по охране здоровья. Сегодня он заявил, что тему ковид-паспортов очень важно и нужно поднимать. По его словам, информация, которая будет в них содержаться, необходима медицинским работникам и Роспотребнадзору для принятия управленческих и организационных решений.
Массив данных, который появится в результате работы этой системы, поможет системе здравоохранения лучше контролировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, лучше маршрутизировать потоки пациентов и лекарственных препаратов, лучше анализировать бюджеты и строить прогнозы.

«Нужно понимать, кем и как подобная информация может быть использована», — подчеркнул Морозов.

Он выразил уверенность, что в нормативной базе, необходимой для создания системы ковид-паспортов, будет необходимо прописать вопросы защиты персональных данных и защиты информационных систем.
Вчера власти Башкирии объявили о запуске проекта «Антиковидный паспорт». Его получат имеющие антитела жители региона (вакцинированные или перенесшие COVID-19). Они будут избавлены от необходимости соблюдать ограничения, а также получат скидки и преференции в магазинах и учреждениях.
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Политика , Дмитрий Морозов , Госдума , Роспотребнадзор
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