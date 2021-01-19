Дипломат постпредства США Родни Хантер раскритиковал «режимы Сирии Ирана » и процитировал Кинга: «Ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это». Небензя вспомнил другую цитату Кинга: «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели». Небензя заявил, что нужно «прекратить бряцание оружием, провоцировать гонку» на Ближнем Востоке и напомнил о российской концепции коллективной безопасности в Персидском заливе. «Это приглашение к миру в противовес приглашению к войне», — приводит его слова ТАСС

Напомним, лидер движения за гражданские права чернокожих в США Мартин Лютер Кинг родился 15 января. В США День Мартина Лютера Кинга отмечается ежегодно в третий понедельник января и является федеральным праздником.