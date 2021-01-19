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Москва

Россия и США обменялись в СБ ООН цитатами Мартина Лютера Кинга 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 36 минут назад
На заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя процитировал Мартина Лютера Кинга, призвав США прекратить гонку вооружений.
Дипломат постпредства США Родни Хантер раскритиковал «режимы Сирии и Ирана» и процитировал Кинга: «Ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это». Небензя вспомнил другую цитату Кинга: «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели». Небензя заявил, что нужно «прекратить бряцание оружием, провоцировать гонку» на Ближнем Востоке и напомнил о российской концепции коллективной безопасности в Персидском заливе. «Это приглашение к миру в противовес приглашению к войне», — приводит его слова ТАСС.
Напомним, лидер движения за гражданские права чернокожих в США Мартин Лютер Кинг родился 15 января. В США День Мартина Лютера Кинга отмечается ежегодно в третий понедельник января и является федеральным праздником.
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Комментарии 2
Политика , Видео , В мире , Война в Сирии , Гражданская война , Мартин Лютер , Василий Небензя , Совбез ООН , ИТАР-ТАСС , Иран , Сирия , США
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