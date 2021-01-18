Небензя призвал США прекратить гонку вооружений на Ближнем Востоке

Дипломат постпредства США Родни Хантер на заседании Совбеза, посвященном сотрудничеству ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ), подверг критике действия "режимов Сирии и Ирана" в Ближневосточном регионе. В то же время он закончил речь цитатой Кинга: "Ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это".

"В день памяти Мартина Лютера Кинга я бы хотел вслед за нашими американскими коллегами вспомнить другую его цитату, которую они, видимо, не любят воспроизводить: "Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели", — сказал в свою очередь Небензя. "Необходимо прекратить бряцание оружием, провоцировать гонку вооружений в регионе", — подчеркнул он.

В связи с этим дипломат напомнил Совбезу о российской концепции коллективной безопасности в Персидском заливе. "Это приглашение к диалогу, в котором ЛАГ может сыграть важную роль, — указал он. — Это приглашение к миру в противовес приглашению к войне".