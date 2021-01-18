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Москва

Бальбек прокомментировал идею саммита «крымской платформы» 

РИА Новости 1 час назад
Бальбек раскритиковал саммит «крымской платформы»
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал планы проведения саммита "крымской платформы", отметив, что его участники "подпишутся под очередной филькиной грамотой — и разъедутся гости, а Украина останется с Крымом — на бумаге".
Как сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква, саммит "крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, состоится 23 августа.
Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей РФ приехать на саммит "крымской платформы" в Киев. Кулеба заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по "возвращению" Крыма.
Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что проведение Киевом саммита по возвращению контроля над Крымом будет расценено как подготовка к совершению международного преступления. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Россия не намерена участвовать в саммите "крымской платформы".

"Блаженные люди — сами себе придумали идею, сами в неё поверили, теперь ещё пытаются других в свою секту "подтянуть". Где же такое видано, чтобы Россия по каким-то декларациям, а, точнее, скажем прямо, никчемным бумажонкам, свои территории отдавала? Ну, соберутся, как говорится, "погутарят" о том о сём, подпишутся под очередной филькиной грамотой — и разъедутся гости, а Украина останется с Крымом — на бумаге", — сказал Бальбек РИА Новости.

Ранее Кулеба заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской, а не священной", и пообещал, что Киев сделает ее такой. Украинский министр заявил о поддержке "крымской платформы", которая инициирована с целью повышения эффективности международного реагирования на вхождение Крыма в состав России. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества и в формате экспертной сети. По словам Кулебы, "поддержка крымской платформы — это вопрос политического выбора для других стран, но это также вопрос юридического и нравственного выбора".
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Политика , Руслан Бальбек , Дмитрий Кулеба , Наталья Поклонская , Сергей Цеков , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости
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