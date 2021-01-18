Бальбек раскритиковал саммит «крымской платформы»

Как сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква, саммит "крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, состоится 23 августа.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей РФ приехать на саммит "крымской платформы" в Киев. Кулеба заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по "возвращению" Крыма.

"Блаженные люди — сами себе придумали идею, сами в неё поверили, теперь ещё пытаются других в свою секту "подтянуть". Где же такое видано, чтобы Россия по каким-то декларациям, а, точнее, скажем прямо, никчемным бумажонкам, свои территории отдавала? Ну, соберутся, как говорится, "погутарят" о том о сём, подпишутся под очередной филькиной грамотой — и разъедутся гости, а Украина останется с Крымом — на бумаге", — сказал Бальбек РИА Новости.

Ранее Кулеба заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской, а не священной", и пообещал, что Киев сделает ее такой. Украинский министр заявил о поддержке "крымской платформы", которая инициирована с целью повышения эффективности международного реагирования на вхождение Крыма в состав России. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества и в формате экспертной сети. По словам Кулебы, "поддержка крымской платформы — это вопрос политического выбора для других стран, но это также вопрос юридического и нравственного выбора".