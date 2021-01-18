Зюганов привился от коронавируса 

«Я долго (решался), но у меня тут есть свои заморочки, как у любого нормального человека. Но я считаю, что людям постарше векторовская вакцина («ЭпиВакКорона») — она хорошо сделана, и этот институт имеет уникальную историю. «Спутник» (российская вакцина от COVID-19. — «Газета.Ru») пожестче, молодые легче переносят, она хорошо формирует (иммунитет) и так далее», — сказал Зюганов.