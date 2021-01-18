Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Зюганов привился от коронавируса 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Зюганов привился от коронавируса
Фото: РИА Новости
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что сделал прививку от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным научным центром «Вектор». Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».
По мнению парламентария, он сделал правильно.

«Я долго (решался), но у меня тут есть свои заморочки, как у любого нормального человека. Но я считаю, что людям постарше векторовская вакцина («ЭпиВакКорона») — она хорошо сделана, и этот институт имеет уникальную историю. «Спутник» (российская вакцина от COVID-19. — «Газета.Ru») пожестче, молодые легче переносят, она хорошо формирует (иммунитет) и так далее», — сказал Зюганов.

Как сообщалось, в России в понедельник, 18 января, стартовала массовая вакцинация от коронавируса.
РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
Газета.Ru: последние новости
Россия призывает ФРГ принять решение о гуманитарных выплатах блокадникам Ленинграда Россия призывает ФРГ принять решение о гуманитарных выплатах блокадникам Ленинграда В китайском МИДе оценили выход России из Договора по открытому небу В китайском МИДе оценили выход России из Договора по открытому небу Мишустин утвердил расширение границы ТОР "Камчатка" Мишустин утвердил расширение границы ТОР "Камчатка"
Комментарии 2
Политика , Геннадий Зюганов , Владимир Путин , КПРФ , Российский фонд прямых инвестиций , Газета.Ru , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае попал на видео
00:33
Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае попал на видео
Происшествия
Появилось видео взрыва в деревне Гнусино
00:46
Появилось видео взрыва в деревне Гнусино
Пожары
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
00:26
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
Происшествия
ДТП со скорой в Твери попало на видео
00:40
ДТП со скорой в Твери попало на видео
Происшествия
Конфликт со стрельбой в Петербурге попал на видео
01:24
Конфликт со стрельбой в Петербурге попал на видео
Происшествия
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
00:31
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
Происшествия
Напряженная битва буйволов попала на видео
00:34
Напряженная битва буйволов попала на видео
В мире
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
00:21
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Происшествия
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
01:00
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
01:03
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение