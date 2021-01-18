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Москва

Лавров считает интересным, откуда у ФРГ знания для определения «Новичка» 

News.ru 40 минут назад
Лавров счел интересным обладание ФРГ знаниями о «Новичке»
Фото: MID_RF/twitter.com
Интересным вопросом назвал глава МИД РФ Сергей Лавров появление у Германии возможностей для того, чтобы определить «Новичок». Данное заявление российский министр иностранных дел сделал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.
Лавров пояснил, что после дела Скрипалей в ФРГ, как и в Великобритании заявляли, что никаких исследований по так называемым «Новичкам» они не вели. Таким образом никаких маркеров и технологий, позволяющих за несколько дней определить именно «Новичок» или его новую разновидность, у этих стран нет.

Немцы, как они сами рассказывали, образцы, взятые в клинике Charite у Алексея Навального, передали в клинику Бундесвера, где военные, видимо, обладающие соответствующими знаниями, обнаружили запрещенное боевое отравляющее вещество, как они говорят, но какой-то новой модификации. Откуда у Бундесвера и в целом у немцев эти знания — это интересный вопрос. Мы им, кстати, этот вопрос задали в тех обращениях, которые Генеральная прокуратура направила в министерство юстиции ФРГ. Надо с этим разбираться, — подчеркнул министр.

Лавров также напомнил, что в гражданской омской больнице в организме Навального «ничего, что напоминало бы некий боевой отравляющий агент, боевое отравляющее вещество». При этом в немецкой клинике Charite, которая также является гражданской, и как сообщала германская сторона, тоже не нашли ничего «что было бы похоже на боевое отравляющее вещество».
Ранее представители пресс-службы ГУ МВД по Московской области сообщили, заседание по российскому оппозиционному политику Алексею Навальному проходит не в суде, а во 2-м отделе УМВД по городскому округу Химки из-за того, что в настоящее время отсутствуют актуальные данные тестов блогера на наличие коронавирусной инфекции нового типа, сообщал NEWS.ru.
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Комментарии 4
Политика , Алексей Навальный , Сергей Лавров , МИД , Генпрокуратура РФ , МВД
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