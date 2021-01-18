Лавров счел интересным обладание ФРГ знаниями о «Новичке»

Немцы, как они сами рассказывали, образцы, взятые в клинике Charite у Алексея Навального, передали в клинику Бундесвера, где военные, видимо, обладающие соответствующими знаниями, обнаружили запрещенное боевое отравляющее вещество, как они говорят, но какой-то новой модификации. Откуда у Бундесвера и в целом у немцев эти знания — это интересный вопрос. Мы им, кстати, этот вопрос задали в тех обращениях, которые Генеральная прокуратура направила в министерство юстиции ФРГ. Надо с этим разбираться, — подчеркнул министр.