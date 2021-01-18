Жириновский назвал условие для регистрации вакцины Pfizer

Владимир Жириновский. Вакцину от коронавирусной инфекции нового типа Pfizer на территории России стоит регистрировать лишь в случае, если российский препарат получит аналогичное разрешение на западном рынке. Об этом на своей официальной странице в социальной сети написал лидер партии ЛДПР

Ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) столкнулось с давлением при сертификации вакцин от коронавируса, в частности препарата от Pfizer и BioNTech.

Жириновский подчеркнул, что регистрировать вакцину в России можно при одном условии. Для этого отечественные препараты должны получить аналогичные разрешения на западных рынках.

Свобода выбора — это хорошо. Пусть люди используют наиболее эффективную вакцину. Вот только от «Спутник V» никто не умер, — написал политик в Twitter.

Российский препарат был зарегистрирован в прошлом августе. «Спутник V» стала первой в мире вакциной от коронавируса.

Как ранее передавал NEWS.ru, у 13 израильтян случился паралич лицевого нерва после введения первой дозы вакцины от коронавирусной инфекции компании Pfizer. Врачи считают, что число таких случаев выше.

У пациентов появились симптомы пареза. Так, один из вакцинированных рассказал, что через несколько минут после введения препарата почувствовал странные ощущения во рту и на подбородке.