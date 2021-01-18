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Москва

Володин рассказал о приоритетах Госдумы в весеннюю сессию 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
Госдума рассмотрит закон о правах семьи
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о приоритетах нижней палаты парламента в весеннюю сессию. Первое пленарное заседание состоится 19 января.
Об этом сообщают «Дни.ру».
Депутаты продолжат реализацию новых норм Конституции. Как сообщил Володин, на этой неделе будет рассмотрен законопроект, защищающий права и законные интересы семей.
Повестка также включает два законопроекта о запрете второго гражданства для гражданских и муниципальных служащих.
Помимо этого, парламентарии продолжат реализацию послания президента, работу над законами по поддержке граждан и бизнеса в пандемию, по развитию экономики и социальной сферы.
Как отметил Володин, всего в законодательном портфеле Госдумы — 1234 документа.
Ранее сообщалось, что в Москве открылось новое здание Парламентской библиотеки. В 2021 году она отмечает 30-летие.
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Политика , Вячеслав Володин , Госдума
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