МИД сообщил о высылке нидерландских дипломатов

Дипломатическое ведомство вызвало к себе временного поверенного в делах Нидерландов Йооста Рейнтьеса и заявило ему решительный протест из-за безосновательного объявления персонами нон грата двух российских дипломатов.
"Этот недружественный и провокационный шаг, а также новый виток антироссийской истерии, организованный Гаагой при помощи проправительственных СМИ, продемонстрировали отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений, сохранение тенденции к дальнейшему преднамеренному подрыву их основ", — говорится в комментарии ведомства.
Таким образом, Москва, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать двух сотрудников посольства Нидерландов. Они должны будут покинуть Россию в течение двух недель.
В начале декабря власти Нидерландов обвинили двух российских дипломатов в шпионаже и объявили их персонами нон грата. Утверждалось, что дипломатический статус россиян был прикрытием, а на самом деле они были офицерами Службы внешней разведки.
При этом, как отмечали в российском посольстве, никаких доказательств противоправных действий дипломатов нидерландская сторона не представила.