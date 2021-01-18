Лавров переболел коронавирусом

"У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию, но сейчас вот я услышал, что советуют специалисты даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку… Я услышал об этом вчера, буду советоваться с врачами", — сказал российский министр на пресс-конференции по итогам 2020 года.