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Москва

Лавров рассказал, что перенес коронавирус в легкой форме 

РИА Новости 42 минуты назад
Лавров переболел коронавирусом
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в легкой форме перенес заражение коронавирусной инфекцией, у него есть антитела, а решение о необходимости сделать прививку от COVID-19 примет после консультации с врачами.

"У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию, но сейчас вот я услышал, что советуют специалисты даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку… Я услышал об этом вчера, буду советоваться с врачами", — сказал российский министр на пресс-конференции по итогам 2020 года.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Сергей Лавров , МИД
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