Лавров: Запад планирует заблокировать Telegram

"Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги, — заметил Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году. — Это будет интересно".

Как сообщала в воскресенье газета The Washington Post , американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала в суд на Apple с требованием удалить Telegram из ее магазина приложений.

Ранее число пользователей мессенджера превысило 500 млн, причем только за последние несколько дней оно возросло на 25 млн Это произошло на фоне скандалов с обновлением пользовательского соглашения WhatsApp, предполагающим передачу данных Facebook, а также блокировки аккаунтов американского президента Дональда Трампа в соцсетях после событий в Вашингтоне. В среду Telegram пометил как мошеннический канал @trump, якобы принадлежащий американскому лидеру. В Белом доме вопрос подлинности канала не комментировали.

Ранее компания Twitter объявила, что на постоянной основе закрыла доступ к личной учетной записи Трампа из-за нарушения им правил, а также в связи с опасениями, что он может попытаться спровоцировать беспорядки. Кроме того, его лишили возможности размещать публикации в социальных сетях Facebook и Instagram до истечения полномочий. В свою очередь Apple и Google удалили из своих магазинов мобильных приложений сервис микроблогов Parler, популярный среди людей, поддерживающих действующего американского лидера. Компания Amazon также прекратила предоставлять соцсети услуги облачного хостинга.