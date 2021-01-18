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Лавров заявил, что ему известно о намерениях заблокировать Telegram на Западе 

ТАСС 32 минуты назад
Лавров: Запад планирует заблокировать Telegram
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему известно о намерениях заблокировать мессенджер Telegram на Западе. Таким образом он в том числе прокомментировал блокировку аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа после протестов против результатов выборов главы государства.

"Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги, — заметил Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году. — Это будет интересно".

Как сообщала в воскресенье газета The Washington Post, американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала в суд на Apple с требованием удалить Telegram из ее магазина приложений.
Ранее число пользователей мессенджера превысило 500 млн, причем только за последние несколько дней оно возросло на 25 млн Это произошло на фоне скандалов с обновлением пользовательского соглашения WhatsApp, предполагающим передачу данных Facebook, а также блокировки аккаунтов американского президента Дональда Трампа в соцсетях после событий в Вашингтоне. В среду Telegram пометил как мошеннический канал @trump, якобы принадлежащий американскому лидеру. В Белом доме вопрос подлинности канала не комментировали.
Ранее компания Twitter объявила, что на постоянной основе закрыла доступ к личной учетной записи Трампа из-за нарушения им правил, а также в связи с опасениями, что он может попытаться спровоцировать беспорядки. Кроме того, его лишили возможности размещать публикации в социальных сетях Facebook и Instagram до истечения полномочий. В свою очередь Apple и Google удалили из своих магазинов мобильных приложений сервис микроблогов Parler, популярный среди людей, поддерживающих действующего американского лидера. Компания Amazon также прекратила предоставлять соцсети услуги облачного хостинга.
6 января сторонники республиканца Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в здание Конгресса США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили нынешнего хозяина Белого дома в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент республиканца. Теперь статья обвинения в адрес президента в рамках процедуры его импичмента должна быть представлена Сенату Конгресса США.
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Комментарии 1
Политика , Джозеф Байден , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Amazon , Республиканская партия США , Конгресс США , Apple , Google , США
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